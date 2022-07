Nations cup : Tahiti s’incline en quarts de finale

Les joueuses du fenua auront tenu bon tout le long du match. Le temps, humide, n’a pas facilité le jeu pour les deux équipes. Le seul et unique but de cette rencontre a été marqué par la milieu de terrain des Îles Salomon Mary Maefeti à la 38e minute.

“Je ne peux pas demander plus. Les filles ont très bien réussi. Je suis tellement heureux, a réagi l’entraineur des Salomon Batram Suri. Des propos relayés par l‘OFC. Je savais qu’elles viendraient en force contre nous en seconde période. Mais je leur ai dit que si nous ne marquions pas, nous devions protéger ce seul but pour pouvoir gagner le match. (…) Les défenseurs et tout le monde se sont mis derrière le ballon et ils ont bien fait.”

Le résultat des Salomon est d’autant plus impressionnant que l’équipe était la deuxième nation la moins bien classée du tournoi au début de la compétition, souligne le site de l’Oceania Football Confederation.

Tahiti quant à elle quitte le tournoi la tête haute, après être sorti de la phase de groupes pour la première fois de son histoire.

“Nous avons une équipe très jeune. Beaucoup de ces filles viennent des U-19 et seront dans la prochaine compétition U-19 (…) Comme on dit toujours à Tahiti ‘nous travaillons pour l’avenir’. (…) Le plan est de 10 ans et nous sommes au milieu, la cinquième année, donc nous allons continuer ce que nous faisons“, a déclaré Stéphanie Spielmann, l’entraîneur de Tahiti.

Les Salomon affronteront désormais le pays hôte, les Fidji, en demi-finale le mercredi 27 juillet.