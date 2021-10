Natation – Reprise en douceur des compétitions avec le Aito

Une première étape qui a permis aux athlètes d’évaluer leurs niveaux après un long moment sans compétition. Un nouveau calendrier a d’ailleurs été mis en place par la fédération tahitienne de natation (FTN) avec plus de 20 événements prévus pour cette saison. Parmi les grandes échéances attendues, les compétiteurs visent les championnats de Polynésie en petit bassin en novembre 2021 et en grand bassin au mois d’avril 2022. “Le travail des clubs commence à payer, donc je ne remercierai jamais assez les clubs qui font un travail de détection dans leur masse. On a un vivier de juniors qui reste. On a toujours nos anciens, mais on a un beau vivier de jeunes qui grimpent. C’est de bon augure pour Tahiti 2027” explique Michel Summers, président de la FTN.



Des jeunes qui ont encore fait osciller les compteurs : 4 meilleures performances ont été réalisés par Keha Desbordes au 100 mètres nage libre, Teiva Gehin au 50 mètres dos, Rayani Bourne au 100 mètres dos, et Teherearii Oopa au 50 mètres papillon. Une progression constante pour Teherearii qui amé[email protected] son temps d’une seconde. “Quand on m’a dit que les compétitions allaient reprendre, j’étais chaud patate ! Je n’attendais que ça ! Je voulais aussi retrouver mes amis, et retrouver le sentiment de gagner. Avoir des compétitions ICI, ça remonte le moral des nageurs” confie le licencié à I Mua Natation.

Prochain rendez vous pour nos nageurs : les championnats de Polynésie en bassin de 25 mètres les samedi 6 et dimanche 7 novembre à Pater.