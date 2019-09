Nahiti Challenge 2019 : Teremu Touatekina s’impose encore une fois en Elite

Rameur, burpees, pompes poirier, saut à la corde… La quarantaine d’athlètes du Nahiti Challenge 2019 ont eu de quoi repousser leurs limites, samedi au complexe Boris Léontieff lors de cette compétition de cross training.

Le principe ? Faire le plus de répétitions d’un mouvement donné en un temps limité.

La discipline fait de plus en plus d’adeptes, parce que “c’est un sport complet”, explique Ludovic Tufaimea, le président du club organisateur, Nahiti no Arue. “Tu fais de la gymnastique, de la force athlétique, de la course à pied, de la natation… Il y a tout dedans.”

Côté performance, Teremu Touatekina, qui a gagné toutes les éditions en Elite depuis la création de l’événement en 2012, a encore une fois remporté la première place. Chez les femmes, c’est Poe Largeteau qui se distingue.

Les résultats



Catégorie Elite (10 athlètes)



Femmes

1re : Poe Largeteau

2e : Vanina Teheipuarii

3e : Emma Gillart



Hommes

1er : Teremu Touatekina

2e : Nanaia Putoru

3e : Roniu Aiamu

4e : John Aiamu

5e : Hivanui Uraina

6e : Steeven Tehihira

7e : Herearii Herault





Catégorie Master (13 athlètes)



Femmes 35-39

1re : Tiare Moarii



Femmes 40-44

1re : Andréa Ratia

2e : Jennifer Hauata



Hommes 35-39

1er : David Foster

2e : Manu Laborde

3e : Jimmy Ji Siou

4e : Tauirai Hioe

5e : Jean-Louis Wong



Hommes 40-44

1er : Stan Mou

2e : Jean Gabbini



Hommes 45 et +

1er : Taunuia Ceran-Jerusalemy

2e : Manua Guehennec

3e : Christophe Lacroix





Catégorie Novice (21 athlètes)



Femmes

1re : Merehau Tessier

2e : Manuia Cichoszewski

3e : Terai Pater

4e : Vicky Yuhing



Hommes

1er : Toriki Demont

2e : Temanu Mama

3e : Haneti Poroi

4e : Rofai Taiarui

5e : Robby Ariiotima

6e : Cédric Pujol

7e : Ramon Maxime

8e : Tinihau Klouman

9e : Tefatanui Metua

10e : Tahiri Metua

11e : Hiroarii Arbelot

12e : Roo Huri

13e : Vehiatua Grand-Pittman

14e : Romain Lambert

15e : Edson Malikaua

16e : Steeve Tamarii

17e : Cédric Molina





Catégorie Teenager (3 athlètes)



Femmes

1re : Kealani Joufoque

2e : Vaiauri Faahei



Hommes

1er : Richard Gabriel