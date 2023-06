Moorea : un événement insolite mêlant fitness et Web 3

Les organisateurs du Polynesian Islands Crypto Summit (PICS) organisent un événement insolite le 10 juin à Moorea. La salle de fitness Mooz Box de Maharepa proposera une séance de découverte du cross-training. Originalité de cette matinée : les participants auront aussi l’occasion de découvrir l’univers du Web 3 au cours d’une brève formation de base. Ils pourront notamment apprendre à installer et utiliser un portefeuille électronique personnel, ou encore se former sur les nouveaux moyens de paiements numériques.

Chaque participant ayant validé une séance découverte se verra également offrir un NFT (Token Non-Fongible) exclusif en édition limitée.

Un NFT est un fichier numérique inscrit sur une blockchain, qui fait office de certificat de propriété de l’actif sous-jacent (image, vidéo, informations, œuvre d’art…).

Ces NFT apporteront à leurs détenteurs des avantages et privilèges, en lien avec la salle de sport

et l’écosystème Web3 du projet DinoVox et du PICS.

Pour les organisateurs, il s’agit de s’inscrire dans la politique globale de santé publique initiée par le territoire mais aussi de prouver que le Web 3 peut servir à soutenir cette politique de santé.

Cette opération vient aussi en soutien à l’initiative Run For Planet, une course qui permet de sensibiliser le grand public aux défis écologiques et de financer des associations.

Il est possible de s’inscrire à cette course de 5 ou 10 kms, pour 10 euros (1200 xpf) directement sur le site officiel, et d’y participer en version « connectée ».

DinoVox et PICS Academy offriront un NFT collector exclusif MOOZ BOX/Run for Planet aux

participants présents qui présenteront leur dossard numérique le jour de l’événement.

PRATIQUE

Opération Fitness & Web3

Samedi 10 juin

Mooz Box, Maharepa

Réservation au 89 52 94 17 ou via MP sur la page Facebook de la salle Mooz Box afin de réserver un créneau.

Un tarif unique de 1000 xpf par personne est appliqué (-50% sur le tarif séance découverte de

Cross-training + atelier Web3 gratuit).

Une séance découverte dure entre 30 et 45 mns, prévoir une tenue de sport et de quoi boire.