Moorea : Hitiura Masingue remporte la Ti’ura Hoe

Le départ de la Ti’ura Hoe a été donné dans la baie de Vaiare, samedi en début de matinée.

Dès la sortie de la passe, le Mara’amu a fait son apparition et avec lui une forte houle. Rapidement un trio composé de Charles Taie, Ricky Aitamai et Kévin Kuider a pris place en tête de la course.

Mais Hitiura Masingue est resté en embuscade. Au fil de la course, le jeune rameur est parvenu à revenir sur ses concurrents avant de s’imposer sur le fil.

« C’était très technique. Il fallait bien gérer et assurer la moindre petite vague. Comme ce plan d’eau c’est un peu chez moi, je savais à quel moment j’allais attaquer. A la fin, il me restait un peu de jus. Je voulais gagner. Ça s’est joué sur le fil. C’était dur à cause d’un fort Mara’amu », a déclaré le vainqueur à l’issue de la course.

Taputea Teheitia a remporté l’épreuve chez les Juniors et Teva Le Calvic s’est imposé dans la catégorie Vétérans.