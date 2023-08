Mondiaux de va’a : Nateahi Sommer et EDT deuxièmes dans la polémique

La tension est palpable à Apia, aux Samoa, où se tiennent en ce moment les championnats du monde de va’a longue distance. Si plusieurs contestations secouent les résultats, la plus marquante est celle de l’équipe féminine junior V6 d’EDT, rétrogradée au second rang après une réclamation de l’équipe néo-zélandaise d’Aotearoa, et une pénalité de deux minutes infligée par les organisateurs pour un refus de priorité.

Les jeunes Tahitiennes ont tourné le dos au haka célébrant la victoire des kiwis, lors de la remise des prix. La scène a largement été partagée sur les réseaux sociaux depuis.

Le staff tahitien a effectué une réclamation à son tour…sachant que la Fédération Internationale de Va’a (IVF) peut aussi contester les résultats.

C’est ce qui est arrivé dans le cas de Nateahi Sommer. La jeune tahitienne était championne du monde cadette ce matin, jusqu’à une réclamation de la IVF et de la commission de sécurité. Là aussi, c’est la Nouvelle-Zélande qui est passées première.

La délégation de Tahiti se réserve la possibilité de faire appel des décisions du comité d’organisation. Au classement temporaire, Tahiti a donc toujours trois médailles d’or.