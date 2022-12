MMA : Hartwell décroche la ceinture Hiva Nui

La ceinture Hiva Nui de la soirée de MMA organisée par Henri Burns a été remportée par Danny Hartwell, au terme d’un combat épique face au Kiwi Paku Abraham. Le gagnant s’est montré reconnaissant envers l’organisation : “Merci pour m’avoir invité. Tahiti progresse en MMA! J’espère que la prochaine fois que je viendrai, j’aurai de bons opposants. Ils combattent avec du coeur”.

De son côté, Henry Burns s’est montré satisfait de l’événement et de la venue des internationaux : “On a tendance à s’entraîner chacun dans son coin, et ce soir on voit le résultat : les étrangers ont mis la barre haute, constate-t-il. On peut encore progresser pour l’avenir”.

En effet, les Tahitiens ont offert une belle résistance mais se sont tous inclinés face aux étrangers.

Toujours selon son organisateur Henry Burns, le Hiva Nui a vocation à se disputer chaque année, en décembre.