MMA : Deux jeunes Polynésiennes sacrées championnes à Los Angeles

Ravanui Teuira, 15 ans et Marie Perin, 19 ans, ont porté haut les couleurs du fenua dimanche dernier, lors du championnat de grappling Naga, à Los Angeles. Athlètes de l’école 10th planet Tahiti du club Sphère MMA, les deux Polynésiennes étaient accompagnées de leur coach Wesley Levine.

Marie Perin s’est imposée en catégorie Women No-gi Expert Adult et arrive à la seconde marche du podium dans les catégories Women No-gi Intermediate Adult et Absolute No-Gi Women Intermediate 18 ans et plus. Au total, Marie a bataillé pendant 7 combats dans les trois catégories.

Quant à la jeune Ravanui Teuira, elle s’illustre dans la catégorie Teens No-gi Expert 14-15 ans.

Aussi, le Tahitien Wesley Levine, mais qui représentait lui les États-Unis, a décroché une médaille d’or en catégorie Men No-gi Expert Heavy Weight Master, après un combat unique.

