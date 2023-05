MMA : 15 combats au programme du Tahiti Fighting Championship à To’ata

L’octogone est dejà monté à To’ata. La pesée officielle et le face à face des combattants se sont déroulés jeudi au musée de Tahiti et des îles à Punaauia.

C’est Ahmed Korchi arbitre international de MMA, qui officiera pour ce Tahiti Fighting Championship. « Ça annonce de beaux combats (…) On voit que les combattants sont préparés (…) Chez les pros, Raihere ou d’autres combattants que j’ai déjà vu, ça promet de belles rencontres (…) Chez les amateurs on peut avoir des surprises (…) Il faut s’attendre à tout. »

Le site sera ouvert au public dès 16h30. Les premiers combats démarreront dès 17h30. Un événement organisé par l’association Islander MMA, présidée par Raihere Dudes.

– Main Event : Raihere Dudes vs Luna Walter

– Co-Main Event : Henri Burns vs Cody Sons

– Main Card : Teiki Nauta vs Chace Eskam

– Main Card : Tehana Bernardino vs Ashley Thiner

– Main Card : Ju Lian Schloush vs Urcel Diandaha