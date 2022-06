Mini-Jeux du Pacifique : Moisson de médailles en haltérophilie, nouvelle médaille d’or en aquathlon

Pour une première compétition internationale en haltérophilie, notre athlète tahitienne Vanina Teheipuarii, issue à l’origine du Crossfit, s’adjuge 3 médailles d’argent dans sa catégorie de poids, celle des – de 68kgs. “C’est grâce au mana de Tahiti, de mes enfants, de la famille, des amis. J’ai senti. Merci. Et de ma super team”

Des médailles qui, comme elle le dit, ont été acquises grâce au mana du Fenua mais aussi à force de travail et de sacrifices qui paient aujourd’hui. Le niveau en haltérophilie dans le Pacifique sud est élevé et il faut en vouloir pour décrocher une médaille. “J’avoue que lorsque tu soulèves des charges, il faut avoir la rage quand même. j’avais la rage, j’avais la niaque. Après, il y a des balles qu’ils n’ont pas validé. La pression monte encore plus mais la rage elle est là surtout que derrière tout ça il y a eu des sacrifices, des entrainements et il faut tout donner à la fin. Pas de regret !”

Au final, Vanina rentrera, non pas avec 3 mais 4 médailles d’argent dans ses valises. Car à travers les Mini-jeux s’est tenu également les Oceanias d’haltérophilie.

Storm Wolff remporte, quant à elle 3 médailles de bronze (dont une dans le cadre des Oceania) et une médaille d’argent.

Crédit : Tahiti Nui Télévision

Chez les hommes, Matahi Tahiaipuoho remporte 4 médailles de bronze en haltérophilie dont une comptant pour les Oceania.

En aquathlon, Benjamin Zorgnotti décroche une 2e médaille d’or. “Encore des conditions extrêmes. Je me suis fait surprendre par le Calédonien. Il a nagé fort. Il m’a fait douter un peu j’avoue. Après j’en avais encore sur la pédale à pied mais au fur et à mesure de l’enchaînement des compétitions ça va commencer à être de plus en plus dur donc il va falloir faire vraiment gaffe à la gestion de l’effort.”

Crédit : Tahiti Nui Télévision

Chez les femmes, Guenaelle Rauby prend la 4e place et Puameama Tevenino se classe à la 6e place.