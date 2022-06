Mini Jeux du Pacifique : de l’or en va’a V6 pour la Polynésie

En triathlon, chez les hommes, Benjamin Zorgnotti a décroché une première médaille d’or. Chez les dames, la Guamméenne Manami Lijima s’est imposée sans difficulté en 1h et 6 mn. Quant à nos représentantes Guenaelle Rauby s’offre la 5ème place . Puameama Tevenino et Kylie Vernaudon se classent respectivement 7ème et 8ème.

“J’ai forcé en vélo du coup la course à pied qui est ma spécialité, j’ai souffert. Mais après je suis contente de ma place. À mon niveau j’ai fait une belle place. Les filles étaient intouchables devant” a réagi Guenaelle Rauby.

Crédit : Tahiti Nui télévision

De son côté, Kylie Vernaudon regrette “plusieurs petites erreurs, peut-être un manque de lucidité. Je suis descendue avant la ligne, pour la course à pied j’ai oublié ma casquette. Il fait une chaleur monstrueuse. Pua m’a rattrapé sur la fin mais je suis fière d’elle. C’est une jeune. Elle a à peine 17 ans. Ce sont ses premiers jeux. Donc aujourd’hui je suis très satisfaite de ma place. Je ne suis pas une triathlète. j’ai quand même fait honneur à mon club marara tri, à la fédération. J’ai donné tout ce que je pouvais et je remercie.”

Prochain rendez-vous pour nos triathlètes ce mercredi avec les épreuves d’aquathlon et de triathlon en relais.

En va’a, les tahitiennes remportent une médaille d’or V6 1500m. “C’est génial d’avoir de l’or. On va tout ramasser les médailles d’or ici ! (…) On a le tahoe en nous” a réagi Mahina, une rameuse de l’équipe.

Médaille d’or également chez les hommes en V6 1500m. Pour Teiha, capitaine de l’équipe, c’était une vraie revanche : “avec la défaite qu’on a eue hier, on avait un poids sur les épaules qu’il fallait relâcher. On l’a fait là au 1500. On est très contents du résultat. Mais ce n’est pas fini ! Il y a encore le 500m V6, et enfin le marathon.”