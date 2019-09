Médaille de bronze pour les Hine Taure’a au championnat d’Océanie de football U19

Après leur défaite en demi-finale face à la Nouvelle-Calédonie, les Hine Taure’a se sont illustrées ce jeudi après-midi lors de la rencontre pour la troisième place contre les filles du Vanuatu.

Nettement plus entreprenantes, les Tahitiennes ont imposé leur jeu et ont ouvert le score dès la 28ème minute grâce à Babou Tepea. Kiani Wong offre le deuxième but à ses coéquipières à la 52ème minute. Un corner qui se termine directement dans les filets du Vanuatu. À peine 5 minutes plus tard, Hereura Chou aggrave la situation en gagnant son duel face à la gardienne adverse, 3-0 pour Tahiti.

Les Hine Taure'a ont décroché la médaille de bronze au championnat U19 feminine de l'OFC lors d'une victoire de 4-1 sur la Vanuatu.Credit Photos: OFC via Phototek Posted by FTF on Thursday, September 12, 2019



Les Vanuataises trouvent le chemin du but avec un penalty à la 84ème minute pour une faute commise dans la zone de réparation. Mais les Hine Taure’a avaient encore de l’énergie dans les jambes. Kiani Wong surprend la portière du Vanuatu avec une frappe de la zone des 9 mètres. Score final : 4-1 pour Tahiti.