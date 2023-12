TNTV : Vous prenez la présidence de la Fédération Tahitienne de Surf dans une période délicate avec la polémique sur la tour des juges de Teahupo’o. C’est un défi ?

Max Wasna : « C’est un challenge. Mais j’étais prêt à reprendre le flambeau. Si je peux apporter mon expérience pour que tout se passe bien… »

TNTV : Cette tour divise la communauté des surfeurs. Vous qui êtes le président du Tahiti Hiti Surf Clunb de Vairao, et habitant de la zone, quelle est votre position sur le sujet ?

Max Wasna : « C’est vrai que ce sujet divise. La population avait prévenu dès le début que c’était aux JO de s’adapter à Teahupo’o. Je pense qu’elle n’a pas été assez entendue, en tous les cas pas les bons acteurs. Mais lors de la réunion avec le président du Pays qui a réuni toutes les associations qui étaient réfractaires et tous les maires, un consensus a été trouvé. La population a été étendue. La tour a été revue. Maintenant, c’est la tour en aluminium. Il faut passer à une nouvelle ère. Je pense que tout le monde aujourd’hui est d’accord. On a un timing à respecter. Je pense que l’on a mis tous les bons acteurs, que ce soit sur la surveillance, l’accompagnement et la fabrication de la tour. Il faut faire confiance à ces personnes qui sont des professionnels. Nous, ce que l’on doit faire, c’est d’apporter notre soutien et de faire une petite surveillance pour voir que rien ne dérape. Et, surtout, réparer les coraux qui ont été cassés. Et ça, on sait le faire (…) Mais il ne faut pas être égoïste. Il faut savoir partager ».

TNTV : Ne craignez-vous pas tout de même que cet épisode laisse des traces dans la communauté des surfeurs locaux ?

Max Wasna : « C’est une minorité qui est encore un peu opposée. Je suis l’un des plus anciens surfeurs de la Presqu’île. Je connais tous ces gamins. C’est pour ça que j’ai mis dans mon bureau un représentant de cette génération qui est Kevin Bourez. C’est l’un des meilleurs surfeurs de Teahupo’o et il connait bien tous ces jeunes (….) Cela nous permet d’entendre cette jeunesse qui a des choses à dire. Mais c’est vrai qu’ils utilisent un peu trop les réseaux sociaux. C’est mieux d’en parler d’abord pour trouver des solutions. Mais je pense que le plus dur est passé. C’est le meilleur qui arrive. Il faut être serein. Les vrais Polynésiens ne sont pas rancuniers. Je pense que ça va bien se passer ».

TNTV : Vous êtes donc confiant quant à la tenue des Jeux à Teahupo’o ?

Max Wasna : « Oui. De toute façon, il y a tellement de choses en jeu…Pour tout athlète, c’est un rêve d’avoir un évènement comme ça. D’avoir ça chez nous, c’est magnifique. Maintenant, il faut que cela se fasse dans les conditions les plus optimales pour la population. C’est un héritage que l’on va avoir. Et il faut que ce soit un héritage sain qu’on puisse utiliser pour les générations à venir. Les associations étaient réfractaires pour protéger l’héritage. Je pense qu’elles ont été entendues ».

TNTV : Il est aussi question de la pérennité de l’épreuve WSL sur le spot…

Max Wasna : « La WSL voulait aussi avoir une tour. Celle en bois n’est plus homologuée. Moana David, qui est son constructeur, m’a confirmé en personne qu’il a bien compris qu’il fallait passer à une nouvelle ère de tour. Le Pays a pris les choses en main. Maintenant, c’est lui qui aura la charge de faire le montage et le démontage chaque année pour la WSL comme il a l’habitude de le faire ».

TNTV : L’épreuve tahitienne du circuit mondial sera donc maintenue selon vous ?

Max Wasna : « Je connais bien les personnes de la WSL (…) Je suis confiant. Mais il y a toujours une négociation à faire (…) Mais je suis organisateur d’évènements aussi. Je connais bien les difficultés. J’ai des pensées plus positives que négatives ».

TNTV : Quels sont vos objectifs pour les surfeurs tahitiens cette saison ? En premier lieu les plus connus comme Kauli Vaast, Vahine Fierro ou Mihimana Braye ?

Max Wasna : « Kauli est dans notre club depuis très longtemps (…) Avec Mihimana et Vahine, on va leur apporter notre soutien pour qu’ils puissent, pour les JO, surfer sereinement. Mais on va aussi les accompagner dans leurs périples dans le championnat mondial. Il y a aussi la nouvelle génération qui arrive. Il faut qu’on continue à performer malgré nos petits moyens. C’est une question de confiance, d’encadrement et de structure. J’ai pour mission de structurer encore mieux la fédération pour apporter ce soutien à tous nos athlètes ».

TNTV : Cette nouvelle génération est-elle prometteuse ?

Max Wasna : « Oui. On a plein de jeunes qui émergent et qui font des exploits à l’international. La génération Kauli est déjà au top et on a une autre génération qui arrive. Il faut la soutenir pour qu’elle soit au top aussi (…) On a une commission d’athlètes de haut niveau dont Kevin Bourez prendra la tête avec Steven Pierson et, éventuellement, Michel Bourez qui pourrait apporter sa contribution. J’essaie de fédérer encore plus les surfeurs. A cause de cette division à Teahupo’o, aujourd’hui c’est le moment de fédérer encore plus les gens. La nouvelle génération arrive. Il faut que l’on fasse les bons choix ».