Marama Vahirua s’engage avec le GF38 Grenoble

Dans son communiqué le GF38 indique que Marama Vahirua « aura un double-rôle : deuxième adjoint de Vincent Hognon (qu’il a côtoyé à Nancy) où il aura la charge du secteur offensif mais également co-entraîneur de l’équipe Elite Post-Formation, avec Lucas Pouliquen ».

« Titulaire du Diplôme d’Etat Supérieur et du Certificat d’Entraineur Attaquant et Défenseur », l’ex-buteur tahitien « passera également, cette saison, le diplôme de formateur ».

« Les premiers contacts avec le club et échanges avec le coach m’ont tout de suite intéressé. En plus du projet ambitieux, et notamment le futur centre de formation et d’entraînement, il y avait à Grenoble aussi ce que je cherchais sur le plan humain. Je suis très content d’être là, je remercie l’OGC Nice pour ces trois ans », a déclaré Marama Vahirua, selon le communiqué.

Dans les années 2000, le Tahitien était l’un des attaquants les plus prolifiques du championnat élite français, au FC Nantes notamment, puis à l’OGC Nice.