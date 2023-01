Marama Vahirua devient coach de la réserve de l’OGC Nice

Coach adjoint des U17 de l’OGC Nice, Marama Vahirua a pris le relais de Julien Sablé à la tête de la réserve niçoise hier. Dans un communiqué, le Gym félicite le Tahitien, qui a dirigé l’équipe réserve pour la première fois le week-end dernier, s’offrant une toute première victoire dans son nouveau rôle (victoire contre Marignane lors de la 13ème journée de N3, sur le score de 1-2).

Ancienne gloire des Aiglons, avec qui il a disputé 111 matchs, inscrit 23 buts et délivré 9 passes décisives entre 2004 et 2007, “Tahiti Goal” était revenu au club en 2020. Il coachait les attaquants du centre de formation, et occupait jusqu’alors le rôle d’adjoint des U19 puis des U17.

Coach adjoint des U17 et sur le banc de la N3 le week-end dernier, @Vahirua_Marama prend la suite de Julien Sablé à la tête de la réserve niçoise. — OGC Nice (@ogcnice) January 23, 2023

“En nommant Marama au poste d’entraîneur de l’équipe réserve, nous faisons le choix de la compétence et de la continuité, souligne Florent Ghisolfi, le directeur sportif du Gym. Nous lui faisons entièrement confiance et au niveau de la dynamique du club, nous sommes heureux qu’il franchisse une nouvelle étape à nos côtés.”