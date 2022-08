“C’est l’ensemble du mouvement sportif de Raromatai qui est en deuil et qui pleure cet ancien athlète très apprécié pour sa gentillesse et sa générosité. Ses performances et ses nombreux résultats sportifs ont fait de cet homme un athlète reconnu et respecté.”

Manutararii a formé notamment Heimata Neuffer et son fils Mataira Teriipaia, qui ont tous deux participé à des compétitions mondiales dans leurs disciplines respectives.

Il laisse 7 enfants, de ses 13 mootua, et ses 3 Hina.