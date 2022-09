Manarii Flores, portrait d’un Super Aito

Le 23 juillet dernier, Manarii Flores a remporté la 29e édition de la Super Aito. Une course longue de 56 kilomètres qu’il a effectué en 5 heures 59 minutes et 58 secondes : “À la veille de la course, quand j’ai vu les conditions, j’avais confiance en moi. Je suis très content d’avoir eu cette victoire”.

C’est à l’âge de 12 ans que Manarii découvre le va’a sur son île natale de Tubuai. Aujourd’hui, âgé de 26 ans, il évolue dans la Team OPT depuis trois ans. Également salarié au sein de la société, il s’entraîne dès que son emploi du temps le permet : durant ses pauses déjeuner, tôt le matin, tard le soir…

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Manarii a également remporté la course de va’a du Farerei Haga 2022 à Rangiroa. Il semble surfer sur la bonne vague en ce moment : “Je pense que je suis sur une phase de victoire. J’ai un bon feeling. Mon objectif, c’est de pratiquer à fond ce sport et de profiter, de donner le maximum de moi-même à chaque compétition et arriver sur le podium”.

“Il fait partie des grands piliers du club. Il est très fort dans la remontée. Il a acquis beaucoup d’expérience. Il sort du lot” admet Koeppen Vivish, coach de la team OPT.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Prochaine échéance pour Manarii et la Team OPT, la Hawaiki Nui Va’a en V6 aux îles Sous-le-Vent du 26 au 29 octobre. En attendant, il adresse un message aux jeunes du fenua : “À tous les jeunes qui veulent pratiquer ce sport, vivez-le pleinement. Profitez, donnez-vous les moyens, et croyez en vos rêves. Le va’a est un sport propre, sans drogues. La réussite est dans l’entraînement. Il faut avoir de la détermination. Le soutien de la famille, c’est aussi important”.