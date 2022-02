Maggy 4, premier champion de Tahiti de pêche au gros

Avec une confortable avance de plus de 100 points, le titre de champion de Tahiti de pêche au gros – YANMAR tendait pourtant les bras à “Khana” de Yvonnick Chahaut, leader depuis la première étape. Mais c’était sans compter un haura de 185,5 kilos pêché samedi 12 février par Anatole Teai sur “Maggy 4”, 8e après la 3e étape, enregistré dans la dernière pesée de la dernière étape du championnat. À ce haura, record absolu du championnat 2021/2022, est venu à s’ajouter un deuxième haura de 88 kg qui a pris la troisième place du concours.

Au terme de la dernière étape, “Maggy 4” s’est donc imposé avec 1,5 point et est devenu ainsi le premier champion de Tahiti de pêche au gros. “Merci d’abord à Dieu pour ces deux poissons. C’était une incroyable journée. Nous avons fait les deux mordages en même temps sur deux canes. On a appris que nous étions en tête du championnat seulement en arrivant à terre. C’est incroyable” a déclaré Anatole Teai.

(Crédit photo : E.V | TFC / CTPG)

Podium Championnat de Tahiti de pêche au gros – YANMAR 2021/2022

1er : équipage de “Maggy 4” Capitaine Anatole Teai : 337,5 points

2ème : team “Vaimoana Lure” sur “Khana” Capitaine Yvonnick Chahaut : 336 points

3ème : équipage de “Tevahimanu 4” Capitaine Vetea Cowan : 176 points

(Crédit photo : E.V | TFC / CTPG)

(Crédit photo : E.V | TFC / CTPG)

Résultats Tahiti Fishing Contest 2022 :

HAURA (espadon)

1er : Anatole Teai sur Maggy 4 : 185,5 kg

2ème : Anatole Teai sur Maggy 4 : 88 Kg

3ème : Yvonnick Chahaut sur Khana (Team Vaimoana Lure)

A’AHI (thon)

1er : Vetea Cowan sur Tevahimanu 4 : 64 Kg + 1 billet d’avion Air Tahiti Nui

2ème : Tehina Temorere sur Temomono : 57 Kg

3ème : Vetea Cowan sur Tevahimanu 4 : 55,5 Kg

MAHI MAHI

Aucun pêché – 50% du prize money ira à la FEPSM – Sauveteurs en Mer

PAERE (thazard)

1er : Serges Tauhiro sur Tuatini 3 : 15 Kg

Pour rappel, le Champion de Tahiti de pêche au gros remporte un moteur Yanmar 315 CV + Platine + Embase Mercruiser Bravo 2 + Hélice d’un montant 6,542 millions de Fcfp – hors jackpot.

Les 2e et 3e empochent respectivement 650 000 Fcfp et 350 000 Fcfp soit un prize money total de 2 millions de Fcfp.

Il y a en plus un prize money de 300 000 Fcfp pour les trois premières étapes et 1 million de Fcfp pour la finale.