Lutte antidopage : un séminaire pour convaincre

Les étudiants en STAPS seront dans quelques années des professeurs d’EPS, des entraîneurs ou encore des éducateurs sportifs. Les sensibiliser aux problématiques du dopage et à ses dangers est donc primordial dans leur cursus universitaire.

« Pour ceux qui aspirent à devenir éducateur ou entraîneur, ça peut les intéresser de savoir mettre des bases en place », explique l’un d’eux.

Ancien cycliste professionnel, Christophe Bassons est une figure emblématique de la lutte antidopage dans l’Hexagone. Depuis une semaine, il multiplie les séminaires auprès du public polynésien.

– PUBLICITE –

« D’une part, il a la réglementation obligatoire et, d’autre part, la volonté du Pays de mettre en place de la prévention pour travailler auprès des jeunes et éviter qu’ils aillent vers ça », souligne-t-il.

Face au dopage, Christophe Bassons, a notamment insisté auprès des étudiants sur les notions de « liberté » et d’éthique de travail.

« J’ai eu la possibilité de refuser le dopage », dit-il, « j’ai eu la possibilité de me battre contre ça. On travaille beaucoup, du coup, sur l’attitude, sur l’état d’esprit, comment je vais travailler sur moi, sur l’engagement que je mets dans ma pratique, dans mon hygiène, pour atteindre un objectif, mais en fonction de moi ».

Ce séminaire antidopage auprès des étudiants de l’ISEPP vient conclure la première phase de l’opération « Stater Antidopage », lancée par le Pays au début du mois de mars.

Elle sera suivie d’une campagne de prévention et d’information pour accompagner les athlètes sur les risques et les sanctions liés à cette pratique dangereuse et interdite.