L’Urban Run revient en force à Papeete

Ils sont nombreux à être venus courir dans les rues d’une ville libérée des voitures. Après deux ans de disette à cause du covid, la 7ème Urban Run s’est déroulée samedi à Papeete. L’organisateur, ATN Running Team proposait deux distances pour cette édition 2022, l’une de 5 km et l’autre de 10 km. Le rendez-vous sportif et festif a connu un franc succès et près de 900 coureurs ont pris d’assaut la route du front de mer, réservée aux coureurs l’espace de quelques heures. “Je ne m’y attendais pas“, confiait Dan Pihaate, un des organisateurs. “Sur le 5 km au moment du départ, tout le monde a bien foncé. On voit que tout le monde s’est bien préparé, bravo aux participants“, ajoute-t-il, ravi.

Habitués et néophytes sont venus fouler le bitume en famille ou entre amis. “Ça fait plaisir de voir autant de monde sur les courses, ça me rappelle la grande époque des foulées du front de mer avec monsieur et madame tout le monde qui venait pour se faire plaisir“, se réjouit Thierry Thonnelier , un des sportifs participants.

Une dizaine d’athlètes aguerris ont enchaîné les deux distances. Chez les hommes, sans réelle concurrence, Benjamin Zorgnotti remporte les deux épreuves.

Benjamin Zorgnotti remporte les deux épreuves masculines

Chez les dames, Amandine Matera ravi la première place du 5km et l’inusable Elodie Touffet s’impose au 10 km.

Amandine Matera remporte les 5 km femmes

Les passionnés de la course à pied se donnent désormais rendez-vous samedi prochain pour le championnat de Polynésie de Cross-Country.

Reportage Andy Ebb, édité par A.L.