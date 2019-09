Ligue 1 Football : le point sur les grands changements avant la reprise

Les 3 phases disparaissent : dorénavant, les 10 équipes de Ligue 1 se rencontreront en match aller et retour. Concernant les montées et les descentes, en bas de tableau comme l’an passé, l’avant dernier aura une chance supplémentaire de se sauver grâce au match de barrage qu’il devra disputer face au deuxième de ligue 2. Le dernier n’aura quant à lui que les yeux pour pleurer.

Le club qui terminera 10e cette saison sera directement relégué au niveau inférieur. A contrario, les deux premières équipes du championnat obtiendront leur précieux sésame pour l’OFC Champions League.

Du sang neuf dans les équipes

Et justement certains clubs ont mis les moyens pour y parvenir. A commencer par l’AS Pirae d’Heimana Salem qui réalise les plus beaux coups de ce mercato en signant l’arrivée de Sylvain Graglia, Taumihau Tiatia sans oublier les deux Tehau, Alvin et Enzo. Les intentions du club sont on ne peut plus claire : remporter pour la 9e fois le titre de champion de Tahiti. “Oui c’est l’objectif : notre président a mis les cartes sur table : il veut un titre cette année. Il a fait ce qu’il faut du point de vue du recrutement. A nous de faire en sorte que sur le terrain, ça se concrétise”, nous dit Naea Bennet, entraîneur de l’AS Pirae.

Le tenant du titre Venus n’as pas l’intention de laisser échapper aussi facilement le trophée. A Mahina, les protégés de Samuel Garcia ont vu débarqué l’un des garçons les plus prometteurs de sa génération, Tamatoa Tetauira ! Associé en attaque à son cousin Filou… “On n’a pas beaucoup recruté, mais on a essayé de recruter en qualité. Filou c’est un garçon exceptionnel. Son point fort ce n’est pas d’être athlétique. On avait envie de l’associer avec quelqu’un comme Tamatoa que tout le monde connait. L’objectif s’était vraiment de l’associer avec son cousin pour qu’on apporte un peu plus de densité athlétique devant”, explique Samuel Garcia, entraîneur de l’AS Vénus.

Enfin, pour finir, un mot sur le second représentant polynésien en Champions League, Tiare Tahiti… Sur l’ile sœur, pas question pour Vatea Terai de changer les bonnes vieilles habitudes : un recrutement 100% Moorea ! Et au vue de la qualité de jeu proposé la saison dernière, les clubs de Tahiti peuvent se faire du mouron. “Sur Moorea nous avons un vivier de très bons joueurs et donc nous avons jugés pas utile d’aller chercher sur la ville. Ça engendre des frais en plus. Nous avons de bons joueurs ici sur Moorea donc nous avons recruté purement local à part pour un poste spécifique, celui de gardien de but.”

Après les joueurs, les entraîneurs ont également revu certains plans de carrière. Ainsi, Asen Timiona quitte Dragon pour atterrir à Manu Ura ou il rejoint Matatia Paama qui fêtera son grand retour parmi l’élite après plus de 6 mois sans match officiel : “J’attendais ça depuis longtemps, après des mois dans les vestiaires, là, jouer, ça fait plaisir. Je retrouve les championnats. C’est que du bonheur !”

Pour remplacer Coach Asen, Robert Tanseau à fait appel aux Centraliens Efrain Araneda qui ramène dans sa valise son fils Diego.

Du coté de Tefana, la aussi les changes ont bien évolué. Le départ d’Alvin Tehau et Taumihau Tiatia vers Pirae est à ajouter à celui qui tenait la barre la saison dernière Franck Mathieu. Pour le remplacer le président Thomas Flohr à miser sur les cadres de la maison ! Xavier SAMIN et Pascal Vahirua prennent les reines du club !

Enfin, l’ancien pensionnaire de Tefana Franck Mathieu rejoint Central Sport ou seulement deux nouvelles recrues ont été signalés ! Le suspense reste entier !

La saison 2019/2020 reprendra officiellement le week-end du 21 septembre.