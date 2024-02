Les Tiki Toa s’inclinent 5-3 face à l’Iran et affronteront l’Italie en quart de finale

Privée de nombreux joueurs pour ce dernier match de groupe, la sélection Tahitienne s’incline face à l’Iran et prend la deuxième place de son groupe derrière l’adversaire du soir. Les Tiki Toa seront opposés à l’Italie qui termine en tête du groupe A.

De nombreux absents

Déjà privés de Tamatoa Tetauira, suspendu après avoir reçu deux cartons jaunes lors des deux premières rencontres, les coachs Teva Zaveroni et Angelo Schirinzi ont préféré ne prendre aucun risque avec Heirauarii Salem, Heimanu Taiarui et Heiarii Tavanae avertis lors du dernier match et sous le coup d’une suspension pour les quarts de finale en cas de nouveau carton. C’est donc avec quatre joueurs de champs en moins que les tahitiens ont abordé cette dernière rencontre face au champion d’Asie en titre, dans un stade plein et acquis à la cause iranienne.

Les têtes tournées vers le quart de finale

Malgré une équipe diminuée, les Tiki Toa ont ouvert le score dans le 2ème tiers-temps du match grâce à un retourné de Tearii Labaste avant de mener 2-0 grâce à un nouveau but de Roonui Tinirauarii, marquant lui aussi sur un retourné. Les iraniens, poussés par leurs spectateurs, ont ensuite réussi à revenir et renverser la tendance dans le dernier tiers-temps de ce match grâce notamment à des buts de leurs deux gardiens sur des frappes lointaines. Le score final sera de 5-3, Patrick Tepa inscrivant le troisième but des Tiki Toa sur coup-franc. La qualification déjà en poche après les deux premières victoires, les Tiki Toa ont désormais la tête tournée vers leur quart de finale, jeudi à 7h00 contre l’Italie.

Une revanche à prendre

Défaits par l’Italie sur un score fleuve (12-4) lors de la coupe du monde au Paraguay en 2019, les Tiki Toa auront à cœur de prendre leur revanche sur la squadra azzurra. Un adversaire à la hauteur des tahitiens comme nous explique Gervais Chan-Kat, milieu de terrain de la sélection : « c’est une bonne équipe, on les a vu jouer, on peut les battre. On va adopter la meilleure stratégie possible pour gagner ce match. J’ai hâte de jouer contre eux pour prendre une revanche sur le match de 2019 ». La rencontre entre Tahiti et l’Italie se jouera en clôture de la journée de quarts de finale, jeudi 22 février à 21 h 00 heure locale (7h00 du matin à Tahiti) et sera à suivre en direct sur notre antenne et notre site internet.