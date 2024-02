Les Tiki Toa quittent la Coupe du monde la tête haute

Ce fut un match dur de part et d’autre. En début de rencontre, les Tahitiens ont rapidement pris les devants grâce à Heimanu Taiarui, imité un peu plus tard par Tamatoia Tetauira. Mais les Tiki Toa ne sont pas parvenus à conserver cette précieuse avance. La faute à Marco Giordani, auteur d’un doublé.

Le score était de 2 à 2 à la fin du deuxième tiers temps. Le match s’est donc joué dans la dernière période. Une fin de rencontre qui a tourné à l’avantage des Italiens. Un cran au-dessus, ils ont enchaîné les réalisations pour accroitre leur avance de 3 buts. Résultat final : 5 buts à 2 et une cruelle désillusion pour la sélection tahitienne qui demeure tout de même l’une des 8 meilleures équipes de la planète.

« On avait bien entamé le premier tiers temps puis on s’est relâché. Je ne comprends pas. On a commencé à paniquer, à ne plus jouer notre jeu. Ça se paie cash en quarts de finale. Après, c’est ça le sport. Il faut un gagnant et un perdant. Ce soir, c’est l’Italie. Félicitations à eux », a réagi à l’issue de la rencontre le capitaine des Tiki Toa, Raimana Li Fung Kuee.

« On n’a pas, non plus, à rougir de notre parcours. Aujourd’hui, c’est difficile. Ça a un goût amer, mais c’est comme ça. À nous de travailler pour voir ce qui n’a pas été », a-t-il ajouté.

Outre l’Italie, on connait les noms des trois autres équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du monde : le Brésil, la Biélorussie et l’Iran. Les matchs se joueront samedi matin. Les Tiki Toa quitteront quant à eux Dubai, ce vendredi.