Les Tiki Toa l’emportent avec panache sur la Lituanie 7 buts à 3

Dans le deuxième match de préparation des TIKI TOA face à la Lituanie, ce mercredi après-midi, les homes de Teva Zaveroni auront mis un peu de temps pour mettre la machine en marche. Le 1er tiers-temps sera très équilibré, avec un score de 1 buts partout, c’est Heiarii Tavanae qui ouvrira le score pour Tahiti.

Le 2eme tiers-temps sera à l’image du premier. Une équipe tahitienne qui a du mal à se trouver, et de nouveaux joueurs qui se cherchent un peu pour leur première sélection, comme Tehotu Gitton, Roonui Tinirauarii ou encore Rainui Tze-yu. Les TIKI TOA et les Lituaniens restent coller à 2 buts partout.

De l’impact et du panache.

Le dernier tiers-temps sonnera le réveil des coéquipiers de Raimana Li Fung Kuee. Les combinaisons commencent à passer. Les buts s’enchaînent. Les nouvelles recrues se libèrent. On retrouve des TIKI TOA conquérant et qui nous offre un tiers temps avec plus d’impact physique et du panache. 5 buts au total pour nos Tahitiens qui vont s’imposer finalement 7 buts à 3. Tehotu Gitton et Roonui Tinirauarii vont inscrire leur premier but en sélection de Beach Soccer. Tamatoa Tetauira va faire parler sa puissance sur le dernier buts des TIKI TOA.

« On a pu assister à une belle fin de rencontre »

Très heureux de la réaction des ses joueurs, Teva Zaveroni va pouvoir continuer à travailler lors 3eme et dernier match ce vendredi : « Cela a été très difficile en début de match. Pour finir, les joueurs se sont libérés, et on a pu assister à une belle fin de rencontre avec des combinaisons et surtout de l’engagement ».

Les TIKI TOA disputeront leur dernier match contre la Lituanie ce vendredi sur le sable de Aorai Tini Hau. Rappelons également que l’OFC a fixé le tournoi qualificatif pour la coupe du monde de Beach soccer du 21 au 26 aout prochain, à Tahiti.