Les Tiki Toa au Brésil pour préparer la Coupe du monde de beach soccer

Pas de temps à perdre pour les Tiki Toa. Au lendemain des fêtes de fin d’année, les double vice-champions du monde de beach soccer sont à pied d’œuvre au centre technique de Pater. Depuis leur victoire à la Coupe des Nations en août face aux îles Salomon, Teva Zaveroni et ses protégés enchaînent les regroupements, avec une seule idée en tête, le Mondial à Dubai.

« On connaît les enjeux. Le groupe commence à être prêt, on fait des grosses séances de préparation physique, confie le gardien des Tiki Toa Jonathan Torohia. Avec l’expérience, on sait les sacrifices qu’il faut faire pour ce genre de tournoi. Aujourd’hui, on est en plein dedans ! » . Pour peaufiner leur préparation, les Tiki Toa suivront un camp d’entrainement de trois semaines dans la mère patrie du beach soccer, le Brésil. L’idée est venue du coach suisse Angelo Schirinzi, qui fera partie du staff polynésien au Moyen-Orient.

« On va joueur avec des copains brésiliens qui sont très forts. C’est le Pays du football, et ils jouent tous dans le sable, sourit Angelo. On va bien se préparer, on va jouer des matchs amicaux contre les clubs locaux, qui ont un très bon niveau » . L’équipe pourra compter sur le renfort de deux petits nouveaux : Herehaunui Ferrand et Heimaru Terorotua. Ils viennent renforcer les piliers Raimana Li Fung Kuee, Patrick Tepa, Tearii Labaste ou encore Jonathan Torohia.

Les Tiki Toa disputeront leur premier match de poule le 15 février face à l’Argentine.