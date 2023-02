Les pugilistes en herbes font le grand saut dans la compétition

Les apprentis boxeurs ont enfilé les gants cette semaine dans la salle Louis Aitamai, à Fauatau’a. Âgés de 7 à 14 ans, ils font, pour la plupart, leurs premiers pas en compétition. Pas de coup dur pour ces jeunes aito : la compétition se joue en simples touches.

L’important est d’apprendre à s’approprier le ring, à s’imprégner du règlement et à toucher sans se faire toucher, pour maîtriser les bases du noble art. Une approche plus ludique et plus harmonieuse pour faire son entrée dans le monde pugilistique.

“On a commencé avec la baby boxe, se souvient May Tahiata, Vice-présidente de la FBPF. On ne doit pas appuyer les coups. On doit apprendre à esquiver et se déplacer. J’ai constaté qu’il y a eu beaucoup de progrès, au niveau de la technique“.

“C’est de la boxe éducative, souligne de son côté Rodrigue Ah Min, entraîneur du Ah Min Boxing Club. On apprend les bases, le respect et le règlement aux enfants. Après seulement, à partir de 14 ans, ils commencent en amateur et ils ont déjà tout“.

(Crédit Photo : TNTV)

Parmi les clubs en lice, 4 d’entre eux représentent Raiatea et Taha’a. La délégation de Tumaraa de Raiatea récolte une belle moisson. Bilan : 3 médailles d’or et 1 médaille d’argent.

Prochain rendez-vous pugilistique : les championnats de Polynésie Novices, amateur et Open dans la période d’octobre à novembre.