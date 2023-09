Les foulées de Vaimato fêtent leurs 20 ans ce samedi

Enfilez vos baskets, la 20e édition des Foulées de Vaimato, organisée par l’Athletic Club Excelsior, aura lieu le samedi 16 septembre, à Arue. Au programme : 6,2 kilomètres de course. Le départ de la course sera donné à 17 heures à la marie de Arue. Les coureurs s’élanceront vers le rond-point situé devant le camp militaire sur la route qui mène au quartier Bonno, avant de faire demi-tour vers la mairie.

Tous les adeptes de la course à pied sont les bienvenus, licenciés à la FFA (Fédération Française d’Athlétisme) ou à la FAPF (Fédération d’Athlétisme de la Polynésie Française) ou non licenciés, pour les catégories cadets (minimum 16 ans), juniors, seniors, masters et Handisports (Femmes et Hommes).

PRATIQUE

Les foulées de Vaimato

Samedi 16 septembre

17h

Inscriptions jusqu’au 15 septembre, 17h chez InterSport ou sur Fenua Moove.

Tarifs : 1500 Fcfp (licenciés FFA et FAPF) et 2000 Fcfp non licenciés

Inscriptions sur place le jour même jusqu’à 16h30

Tarif : 3000 Fcfp

Le règlement de la course

La fiche d’inscription