Les Étoiles Gymniques de Tahiti ouvrent les portes de leur nouvelle salle

Après cinq années de dur labeur pour obtenir toutes les autorisations de construction, Stephane Herbet ouvre enfin les portes, en hauteur, d’un nouvel espace dédié à la gymnastique. « À l’ancienne salle de gymnastique, la surface du hangar était de 168 m2, là aujourd’hui, on a plus de 420m2 et sur 8,2 mètres de plafond, alors qu’avant, on était à 5,8 mètres. Donc on a plus de hauteur, ce qui permet de faire du trampoline. Et l’autre nouvelle activité sera la GRS (gymnastique rythmique, Ndlr) où on pourra lancer des rubans, des ballons, sans être impacté par le plafond » indique le gérant des Étoiles Gymniques de Tahiti (EGT).

Cette nouvelle salle était très attendue par les adeptes de la discipline, mais aussi par les parents. 500 préinscriptions ont déjà été validées, tant l’activité séduit.

« C’est génial, c’est très ludique, la salle est géante, il y a des protections partout… » se réjouit Marjorie, venue avec sa fille. « C’est la première fois qu’on découvre la salle. Ma petite me demandait depuis des mois à y aller. C’est magique pour les enfants » ajoute Jarod.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Ces journées portes ouvertes permettent de découvrir l’ensemble des agrès : cheval d’arçons, barres asymétriques, poutres ou encore trampoline. L’équipement est homologué au niveau international.

Ce nouveau terrain de jeu pour les gymnastes en herbe, c’est la renaissance de l’ancienne activité de « Tonton Stephane ». Des cours de gymnastique accessibles dès le plus jeune âge. « Mon fils a 3 ans et je cherchais une salle pour améliorer sa motricité. C’est une salle bien structurée, cela fait plaisir de voir des matériaux neufs » nous dit Teva.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les premiers cours débuteront officiellement le 12 février. La discipline prend un nouvel élan au fenua, et des compétitions pourront aussi être organisées dans ce nouveau temple de la gym.