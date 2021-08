Les champions polynésiens de bras de fer de retour au fenua

Lundi soir, les trois aito, Tepa Teuru, Eriatara Ratia et Teua Tauraatea, sont revenus des championnats de France de bras de fer. Alignés dans la catégorie des professionnels, ils ont à eux trois remporté 6 médailles dont une en or, décrochée par Tepa Teuru chez les moins de 100kg.

Cette victoire lui permet de rentrer dans l’équipe de France de bras de fer. Le tahitien devrait participer aux championnats du monde le mois prochain, en Géorgie, si le contexte sanitaire le permet.

“Trois soldats et beaucoup de médailles, ils ont été surpris. Je pense qu’on a été la plus petite délégation. Et puis là-bas, ils ont vu qu’à Tahiti on s’entraîne très dur et, comme on dit chez nous, ça dort pas. On a montré du haut niveau !”, se félicite Tepa Teuru.

Il ne cache d’ailleurs pas sa fierté à l’égard de ses partenaires de compétition, Eriatara Ratia et Teua Tauraatea. “Pour leur première participation, ils ont réussi à aller en final open et ils ont décroché la médaille d’argent. Je suis très fier de mon équipe. On a vraiment marqué les esprits en France, dans tous les clubs de France”, rajoute-t-il.