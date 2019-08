Futsal : les Aito Arii remportent leur première rencontre amicale face aux Australiens

Ce mardi, les Aito Arii ont remporté la première de leurs trois rencontres amicales face au club Australien de Galaxy sur le score de 6 à 0. Une semaine de préparation pour la Coupe des Nations de Futsal qui se tiendra en Nouvelle-Calédonie du 27 octobre au 2 novembre prochains.

Les matchs précédant ceux de l’équipe nationale mettent à l’honneur les clubs locaux. Le Tamarii Skate Parc a battu l’AS Venus Tuauru 4 buts à 2. Ce mercredi 31 à 18h30, la rencontre entre les Vahine Ura et les Vaihei mettra la catégorie féminine en avant.

Le futsal est à l’honneur toute la semaine à la Salle Dragon de Pirae (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

PROGRAMME ET RÉSULTATS :

– Mardi 30 Juillet : Tamarii Skate Parc 4 – 2 AS Venus Tuauru // Tahiti 6 – 0 Galaxy FC

– Mercredi 31 Juillet : Vahine Ura vs Vahiei (18h30) // Tahiti vs Galaxy FC (19h30)

– Vendredi 02 Août : Match d’ouverture (18h30) // Tahiti vs Galaxy FC (19h30)



Le prix des places est fixé à 300 Fcfp à partir de 12 ans.

Buvette et restauration sur place.