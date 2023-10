Le triple Champion du Monde Ruben Ruzafa remporte la XTerra de Moorea

Pour les triathlètes amateurs, la XTerra est une occasion unique de participer à une épreuve aux côtés des meilleurs mondiaux. Après quelques brasses pour s’échauffer, l’ensemble des compétiteurs s’est jeté dans les eaux profondes de la baie d’Opunohu.

Direction, ensuite, le parc à vélos pour récupérer les VTT avant de se lancer sur un circuit, au cœur de la vallée. Un parcours technique composé de passages à gué, de nombreux dénivelés, mais aussi de boue rendant la piste glissante. 34 kilomètres d’efforts, bordés d’un paysage à couper le souffle.

Au bout de 2 heures et 40 minutes, la star espagnole Ruben Ruzafa, triple Champion du Monde, s’est imposée haut la main avec 6 minutes d’avance sur ses principaux poursuivants : le Danois Jens Emil Sloth Nielsen et le Français Arthur Fourrissier qui terminent respectivement deuxième et troisième.

« J’ai aimé ce circuit. Il y avait de la boue dans les descentes et, en même temps, c’était assez physique. J’ai apprécié le parcours vélo et celui de natation était super aussi. Pour moi, c’est l’un des meilleurs circuits de XTerra. C’est très beau. La seule chose dommage, c’est que je n’ai pas vraiment eu le temps de profiter du paysage », a réagi Ruben Ruzafa à son arrivée.

La présence de l’élite mondiale de la discipline a poussé les triathlètes locaux à se surpasser. Comme Thomas Lubin et Teva Poulain qui terminent 4ᵉ et 5ᵉ.

« Je pense que je paye un peu le vélo. J’ai eu deux crampes très fortes aux ischio-jambiers. Je me suis arrêté une minute, ou une minute trente. Je ne pouvais plus courir. Mais le copain derrière, je sais qu’il gaze, donc je me suis mis un coup de pied aux fesses et j’ai essayé de repartir. J’ai limité la casse pour qu’il ne revienne pas », a expliqué Thomas Lubin.

Chez les dames, pas de surprise non plus. La double Championne du Monde en titre, la Française Solenne Billouin confirme sa suprématie. Elle remporte la course en 3 heures et 11 minutes.

« J’étais dans une autre dynamique aujourd’hui. J’ai pu un peu encourager tout le monde. Toute la saison, on est à bloc, concentré sur soi-même. Là, ça fait plaisir d’être avec tout le monde et de partager un peu de mon expérience. C’est chouette », a-t-elle dit.

Pour les organisateurs de l’évènement, le pari est donc une nouvelle fois réussi.