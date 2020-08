Le triathlon Gauguin maintenu le 6 septembre

Les participants de cette course du club Konatri Tahiti prendront le départ au jardin botanique à Papeari (pk 51). L’événement se découpe en 3 triathlons :



L (départ 7h) : 2000m (natation) / 90km (vélo) / 20km (course à pied)



Double XS (départ 8h45) : 400m (natation) / 10km (vélo ) / 2,5 km ( course à pied) à faire 2 fois sans pause



XS (départ 8h50): 400m (natation) / 10km (vélo) / 2500m (course à pied)

Pour les plus jeunes, le départ des courses avenir sera donné à 11h30. Ces courses sont destinées aux 6-9 ans et 8-11 ans.

PRATIQUE

Inscriptions en ligne sur le site www.fenuamoove.pf

Attention : pas d’inscription sur place pour la course L

Gratuit pour la course Avenir.

Renseignements : Yasmina Tél 87 77 99 01 ou mail : [email protected]