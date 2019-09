Le Tour de Tahiti Nui revient du 14 au 20 septembre

Une soixantaine de coureurs sont attendus au départ de la 25e édition du Tour Tahiti Nui, du 14 au 20 septembre sur Tahiti et Moorea. Parmi eux, une quinzaine de cyclistes étrangers sont inscrits, “des coureurs qui viennent de métropole, de Nouvelle-Calédonie et d’Australie”, détaille Teva Bernadino, le président de la fédération tahitienne de cyclisme. “La plupart sont nos coureurs locaux et ils sont bien préparés cette année, assure-t-il. On le voit sur nos courses du calendrier fédéral où on constate des moyennes qui frisent les 40 km/h.”

Le tenant du titre de l’année dernière, Taruia Krainer, revient jouer son maillot jaune.

Sept étapes sont prévues pour ce tour. “Samedi ça démarre avec Punaauia, dimanche sur Paea, lundi on sera à Papeete, mardi on sera sur Mahina, à la pointe Vénus, avec une arrivée sur Puunui, reprend Teva Bernadino. Cette étape sera courte, mais beaucoup plus nerveuse avec une arrivée en côte. Et l’après-midi il y a un contre la montre individuel de 18 km qu’on a instauré cette année. Le lendemain on part sur Moorea, pour deux étapes de côte. Et une dernière étape sur Paurani au retour, en terminant vendredi par le criterium au Front de mer.”

La fédération tahitienne de cyclisme appelle les automobilismes à la prudence lorsqu’ils croiseront les coureurs afin d’éviter tout accident.