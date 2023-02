Plusieurs centaines de personnes issues du monde sportif et associatif ont fait le déplacement pour assister à l’événement.

Plusieurs animations ont rythmé la journée : un tournoi de foot à 7, une course relai des enfants, une démonstration de work-out et de cross fit, des initiations au rugby, etc. Près de 400 jeunes, dont une grande partie viennent de quartiers prioritaires, étaient présents.