Le « roc » Errol Maoni vise le doublé à la Hanohano Ocean Challenge

Si certains rameurs appliquent l’adage « pas dormir » pendant les fêtes de fin d’année, le roc Errol Maon, lui, a continué les entraînements. À 43 ans, l’inoxydable aito s’est montré « raisonnable » . « Je n’ai pas trop fait la fête, je fais attention à mon hygiène de vie et j’ai rajouté la charge des entraînements » , confie-t-il.

Son objectif est simple : décrocher, pour sa 5e participation à la Hanohano Ocean Challenge de San Diego, un deuxième titre d’affilée. Pour cela, Errol s’entraîne « 1h le matin, 2h le soir, et j’ajoute parfois un footing de 30 minutes l’après-midi » , détaille-t-il. La course, qui se déroule en haute mer, rassemble 700 compétiteurs en OC1 (les va’a avec dérive), en Stand up paddle et en paddle prone.

Dorénavant inscrit en catégorie vétéran, Errol partira en ambassadeur du va’a. « J’aime bien promouvoir notre culture, je veux rappeler que le va’a appartient aux Polynésiens, souffle-t-il. Après, je vois que d’autres Tahitiens vont initier les gens à l’étranger et donner des cours, c’est positif. Cela nous remet un peu de challenge » . Parmi les porte-étendards du va’a, on retrouve notamment la quintuple médaillée d’or aux Jeux du Pacifique Iloha Eychenne, régulièrement sollicitée pour participer à des « clinic » aux États-Unis ou en Grande-Bretagne.

Une course à 700 concurrents

« C’est une grande course, rappelle Errol. 700 concurrents sur l’eau, c’est rare de voir ça chez nous, et c’est pour ça que je suis toujours tenté d’y participer« . S’il rééditait son exploit de l’an passé, il cumulerait ainsi 4 victoires sur le marathon de 14 km OC1, dans la catégorie master 40.

Errol quittera le fenua le 24 janvier. Il devra s’acclimater à une eau à 8 degrés avant l’épreuve, le 27 janvier.