Le président à la rencontre de la jeunesse sportive de Pirae

Cette rencontre initiée par les responsables de l’école a permis au Président et Tavana, de mieux mesurer ce que représente le projet social et sportif d’une école de sports. Les responsables et animateurs ont pu expliquer au Président du Pays, la manière dont les jeunes issus de tous les milieux sociaux, peuvent non seulement jouer ensemble, mais apprendre à se connaître, à se comprendre les uns les autres, et à se socialiser au contact de la diversité sociale et culturelle. Tous ces éléments constituent autant d’ingrédients qui permettent de faire émerger une élite sportive, car ces écoles de sport agissent comme des pépinières des futurs sportifs de demain.

(Crédit photo : Mike Leyral / TNTV)

Au travers de cet exemple et des rencontres, le président a pu apprécier combien l’école de rugby peut aussi être une école de la vie, une école de la discipline, et une école de la réussite.

La prise en charge et l’encadrement des jeunes sont des facteurs essentiels de la réussite. Il a été remarqué que l’équipe des responsables est une équipe soudée et stable depuis une quinzaine d’années. Cette stabilité est d’ailleurs une force qui encourage la jeunesse.