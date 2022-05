Le phénix Paea renaît de ses cendres

Tout se joue dans la tête. Et à ce jeu-là, l’équipe de Paea Manu Ura a été la plus forte, dans le derby de la côte Ouest. Et pourtant, elle ne marque pas d’essai en première mi-temps, se contentant de répondre par des pénalités à l’essai précoce d’André Lemaire pour Punaauia. Et de résister dans ses 22 jusqu’à la pause. A ce moment-là, seul un point sépare les deux équipes (10-9 pour Punaauia) et rien n’est encore fait.

Heiarii Tetuanui se débarrasse de deux adversaires pour marquer le seul essai de son équipe – Photo : Mike Leyral

Heiarii Tetuanui se débarrasse de deux adversaires pour marquer le seul essai de son équipe – Photo : Mike Leyral

Paea a surtout joué avec ses avants, mais les trois-quarts ont aussi eu des ballons – Photo : Mike Leyral

La cohésion de Paea est l’une de ses forces – Photo : Mike Leyral

Les touches ont été nombreuses et disputées – Photo : Mike Leyral

En deuxième mi-temps, les mauves de Paea, surpris par la mobilité des oranges de Punaauia, encaissent un nouvel essai (Heifara Mahuta), s’énervent, perdent un deuxième joueur sur carton jaune, jouent donc à treize… mais ne flanchent jamais. Leur puissante mêlée continue à avancer, leurs pénalités continuent à passer entre les poteaux… et même s’ils ne marquent qu’un essai (de leur intenable numéro 10 Heiarii Tetuanui, qui marque aussi tous les points au pied), ils l’emportent dans une explosion de joie.

Manu Ura fête le retour du trophée à Paea – Photo : Mike Leyral

L’école de rugby de Paea a donné de la voix pour soutenir les seniors – Photo : Mike Leyral

Les jeunes joueurs de Punaauia étaient aussi là pour leur équipe – Photo : Mike Leyral

Punaauia a pu croire à la victoire, avec cet essai en deuxième m-temps – Photo : Mike Leyral

Avec ce plaquage en touche, Paea s’est préservée d’un troisième essai encaissé – Photo : Mike Leyral

Le capitaine de Paea, Teariki Wong Sung, le reconnaît : il aurait souhaité jouer le titre contre Faa’a, invaincu cette saison. Mais les verts ont été sanctionnés pour l’agression d’un arbitre et ont été écartés du championnat. Une sanction acceptée par le club : c’est symboliquement son capitaine qui a remis le trophée à Paea. Et pour la première fois depuis dix ans, le champion n’est ni Pirae ni Faa’a.

Paea retrouve donc le goût de la victoire et peut voir son avenir en mauve : son école de rugby est l’une des plus dynamiques. Les filles y sont nombreuses et leur soutien, depuis les tribunes, a contribué à la victoire de leur équipe.

Le match a été engagé, mais très fairplay – Photo : Mike Leyral

Philippe Zamora arbitre le sourire aux lèvres… mais en appelle à la relève – Photo : Mike Leyral

L’arbitre de la finale, Philippe Zamora, s’est réjoui d’un match très fairplay, rappelant qu’il faut deux bonnes équipes pour voir une bonne finale. Ajoutons qu’il faut des arbitres, et qu’il en manque. De nouvelles formations seront proposées cette année, espérons qu’elles suscitent de nouvelles vocations !

Quant au suspens du prochain championnat, il est entièrement relancé : Paea et Punaauia voudront rester au sommet ; Pirae voudra y revenir après le titre de la deuxième division conquis ce jeudi ; Faa’a voudra faire oublier son faux-pas ; et les autres équipes, comme toute jeune JRM de Moorea, ont montré qu’elles n’étaient pas là pour faire de la figuration.