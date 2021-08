Le Papeete Rugby Club signe un partenariat avec le Stade toulousain, le plus titré de France

Le Papeete Rugby Club a noué depuis le 1er août un partenariat historique avec le stade toulousain, le club de rugby le plus titré de France (21 titres dont celui de 2021) et d’Europe (5 titres dont celui de 2021). Le Stade toulousain est aussi l’un des principaux pourvoyeurs de joueurs de l’équipe de France de Rugby.

“C’est un contrat de partenariat qui est beaucoup plus qu’un jumelage ou d’une association. C’est vraiment très concret dans la mise à disposition de leur matériel pédagogique, de leurs moyens pédagogiques, de leur structure d’entrainement… Dans les échanges qu’on aura annuellement, on va envoyer quelques jeunes au stade toulousain a des périodes particulières où justement le stage profite de ses apprentissages et de ces stages de formations pour faire de la détection de forts potentiels” explique Alain Serre, président du Papeete Rugby Club.

En cohérence avec ce partenariat, le Papeete Rugby Club va se rapprocher du collège de Tipaerui : “On va s’inscrire avec le collège dans un projet qui est le rebond favorable et oxygène. C’est un processus qui va essayer de proposer à des jeunes qui sont en difficulté comportementale dans le collège d’essayer de les emmener à se recadrer, à se rediscipliner au travers de la pratique du rugby”.

Aussi, deux membres du club préparent un diplôme de gestion d’association : “ils seront en alternance entre le club où ils travailleront 21 heures chacun par semaine, et le reste des heures seront des cours qui seront prodigués au cours Bufflier où ils apprendront la gestion d’une association etc.” précise Alain Serre.

Le président du RCP ira en métropole pour signer ladite convention. Puis des formateurs devraient venir au fenua dans le courant du mois de novembre pour une formation destinée aux jeunes rugbymen du fenua, du moins si la crise sanitaire le permet.