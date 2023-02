Le padel tennis séduit en Polynésie

Depuis l’apparition de la discipline en Polynésie, au mois d’octobre dernier, et la construction des deux seuls cours au fenua, au complexe sportif de Phénix, plus d’une centaine de licenciés ont été séduits par le padel en seulement trois mois.

“En tant que président, je suis complètement satisfait, se réjouit Alain Siu, président de l’association sportive de Phenix. Les gens jouent à partir de 6 heures du matin et aujourd’hui sur un week-end, on dépasse toutes les espérences. Heureusement qu’on a trois cours qui votn arriver et ça va pouvoir satisfaire tout le monde.”

La livraison des trois cours supplémentaire est prévue pour le mois de juin. Le club de Phénix espère la présence de la championne de France Léa Godallier pour l’inauguration. Des formations dispensées par l’ancien champion de France Jérémy Scatena vont permettre d’améliorer le niveau local.

Cette discipline pourrait avoir de beaux jours au fenua.