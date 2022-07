Le MMA tahitien veut accueillir des combattants internationaux

Dans le sillage des premiers Championnats de Polynésie de MMA organisés les vendredi 29 et samedi 30 juillet, Raihere Dudes travaille sur ce qui serait un grand développement de la discipline en Polynésie. Avec la tenue d’un événement d’envergure internationale, l’objectif est de faire venir au fenua des sportifs de haut niveau et qui participent déjà à l’UFC.

L’UFC, la Ultimate Fighting Championship, est une organisation américaine d’arts martiaux mixtes, actuellement reconnue comme la plus importante ligue mondiale de ce sport de combat et dont le siège est à Las Vegas aux Etats-Unis. Cet évènement se veut un outil de promotion important du MMA à Tahiti, permettant d’inscrire le fenua dans le circuit international.

Le championnat de Polynésie qui aura sa phase finale ce week-end a fait combattre plus de 400 sportifs principalement issus des clubs de Tahiti, Moorea et des Iles Sous-le-Vent. Pour Raihere Dudes, le MMA prend réellement de l’ampleur auprès du jeune public, et il considère qu’il vaut “mieux canaliser positivement” les jeunes dans des pratiques encadrées. Pour l’événement international de MMA, Raihere Dudes est venu solliciter le président Edouard Fritch pour disposer d’un site qui soit à la hauteur d’une rencontre de niveau international.