Le ministre en charge des Sports rencontre Raihere Dudes

Le MMA, ou Arts martiaux mixtes en français, est un sport de combat récent et complet, qui associe les techniques de sports de combat debout et au sol. On y retrouve donc les techniques de percussion debout comme les coups de pied, de poing, de genou et de coude, ainsi que les techniques de corps à corps debout (clinch), de projections et de soumission (grappling), et les percussions au sol.

Par conséquent, le MMA bénéficie d’un héritage fort provenant de tous les sports de combats existants, avec les techniques les plus efficaces des disciplines tel que le karaté, le taekwondo, le kick boxing, la boxe anglaise, la lutte, le judo, la boxe thaïlandaise et le jujitsu brésilien.

Raihere Dudes est un combattant professionnel qui a bien démarré l’année 2022 en remportant son combat lors du Main Event d’une soirée de l’organisation Gladiator Challenge, opposé à Jimmy Gegge, dans la catégorie “lightweight” par arrêt de l’arbitre.

Le ministre en charge des Sports l’a félicité pour l’exemple qu’il représente pour la jeunesse polynésienne et lui souhaite davantage de victoire dans sa carrière.