Le ministre en charge des Sports rencontre le délégué interministériel aux Jeux olympiques

Les échanges ont porté sur l’avancement des différents dossiers liés à l’accueil des épreuves olympiques de surf à Tahiti, et notamment sur la vision partagée d’organiser un événement exemplaire, qui s’adapte au site et qui s’appuie sur les compétences, l’expertise et les ressources locales.

Ainsi, le délégué interministériel aux Jeux Olympiques, Maratai Teihotaata, et ses collaborateurs, ont présenté au ministre Naea Bennett, la genèse du dossier ainsi que le suivi des grands travaux et projets structurants relatifs à l’événement.

Naea Bennett était également accompagné de deux collaborateurs, Timeri Izal et Raimana Terai, pour le traitement et le suivi des dossiers relevant de l’accueil des épreuves Olympique de Surf des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. (Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Ces épreuves Olympiques arrivent à grands pas, et seront l’occasion d’accueillir l’élite mondiale de la discipline sous la bannière des valeurs de l’olympisme que sont : l’excellence, l’amitié, et le respect.

Le ministre en charges des Sports, ayant participé à de nombreuses compétitions internationales, reconnaît la rigueur des instances internationales et félicite l’équipe de Maratai pour l’excellence des travaux amorcés, et compte sur leur rigueur et leur professionnalisme pour mener à bien cette opportunité de faire rayonner la Polynésie française lors de l’un des événements les plus médiatisés au monde.