Le ministre de la Jeunesse rencontre l’UPJ

Fondé en 1978, l’Union Polynésienne pour la Jeunesse œuvre depuis plus de 40 ans en faveur des jeunes du fenua, dans plusieurs domaines. Sa principale action porte sur l’accompagnement qu’elle offre à son réseau d’associations de jeunesse. Rappelons que l’UPJ œuvre auprès de 160 associations, encadre plus de 32 000 jeunes, et bénéficie de l’aide de plus de 4 500 bénévoles, toutes associations confondues.

Ainsi, tout au long de l’année, l’équipe technique de l’UPJ, et notamment son directeur, réalise des tournées au sein de chaque association affiliée à son réseau, afin d’offrir un accompagnement technique en matière de gestion et de fonctionnement associatif, et d’autre part, de recenser les besoins et les difficultés rencontrées parmi les associations dans leur quotidien. L’UPJ est la seule structure de coordination des associations de jeunesse et d’éducation populaire. Elle constitue également un observatoire et un laboratoire d’idées, en même temps qu’un espace de dialogue et de représentation, auprès des pouvoirs publics, sur l’ensemble des questions liées à la jeunesse.

Pour rappel, les élus du bureau de l’UPJ siègent au sein de plusieurs organismes et institutions du Pays, ce qui permet aux acteurs et aux représentants de la jeunesse de mieux se faire entendre et de faire remonter les diverses problématiques au plus près des autorités publiques.

Durant cette première rencontre très cordiale, Patricia Teriiteraahaumea et Tao’ahere Maono ont présenté leurs missions et leurs ambitions pour les années à venir, et par la même occasion, ils ont présenté leur équipe et leurs collaborateurs, ainsi que l’ensemble des membres du bureau exécutif.

Le ministre de la Jeunesse, Naea Bennett a tenu à saluer le dynamisme et l’engagement de l’ensemble des membres et agents de l’UPJ. Il les a également félicités et encouragés dans leurs engagements auprès des nombreuses associations de Jeunesse de notre Pays.