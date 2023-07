Le Heiva vaa mata’einaa est toujours un succès

En V3 ou en V6, benjamin, cadet, junior, sénior, vétéran ou encore équipes mixtes, 20 départs ont été lancés ce samedi depuis la pointe Tehoro, à Mataiea. Les parcours vont de 2500 à 3700 mètres selon la catégorie d’âge des rameurs. Et comme chaque année, en juillet, ces traditionnelles courses de pirogues aussi sportives que colorées attirent un grand nombre de spectateurs et habitués du Heiva va’a mata’einaa. Certains y assistent chaque année.

La plupart des clubs représentés ont mis en avant leurs jeunes gardes. Les minimes filles de l’équipe de Mataiea Hoe visaient la première place. Elles s’offrent finalement la médaille d’argent. Les organisateurs, dont fait partie Alfred Mata, sont plutôt satisfait de voir la forte participation des jeunes à ces courses du heiva : « énormément de jeunes ont participé à ce heiva, depuis ce matin, on a découvert ça, c’est vraiment beau. C’est vraiment beau parce que plus ça va, plus il y a du monde, plus il y a des jeunes. »

Chez les vétérans dames, 14 équipages V6 étaient sur la ligne de départ. Ruahatu Va’a l’emporte pour la deuxième année consécutive. Les rameuses de l’équipe sont âgées de 47 à 67 ans et c’est leur quinzième participation au Heiva va’a mata’einaa.

En plus des nombreux clubs venus des îles, une cinquantaine d’étranger a fait le déplacement comme les équipages de Hawaii ou du Chili. Et s’ils n’ont pas remporté de course, pour les hawaiiens, avoir participé au Heiva Mata’einaa c’est déjà une victoire.

Club Ruahatu vaa – vainqueur de la course vétéran dames – Photo: Tahiti nui télévision Heiva vaa mata’einaa 2023 – Photo: Tahiti nui télévision

Les catégories cadet, junior, vétéran et open seront sur le plan d’eau de Mataiea ce dimanche 2 juillet, 13 courses sont au programme en V1, V12 et V16. Début des festivités à 10 heures.