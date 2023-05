Le grand retour de la Aimeho Race après 4 ans d’arrêt

C’est la Hawaiki Nui Va’a des scolaires : les collèges et lycées de Tahiti, Bora Bora et Makemo, habitués de la Aimeho Race ont répondu présents pour cette reprise. Nouveauté pour 2023 : la participation des élèves de Mangareva et Rurutu. Une équipe de la mission de lutte contre le décrochage scolaire et une de l’université de Polynésie ont également été invitées.

« On avait vraiment envie de relancer la Aimeho après 4 années difficiles. On a repris avec beaucoup d’envie, beaucoup de courage. (…) On est là, il fait super beau. On a le mana avec nous, tout le monde est là. On se régale. On attache une grande importance à tout ce qui est culture, échange. Quand on a des enfants qui viennent de tous les archipels, ça leur donne l’occasion de se rencontrer, d’échanger et de discuter. On a aussi mis l’accent cette année sur une action sport partagé, avec des élèves en situation de handicap » déclare François Dherbecourt, directeur de l’USSP Polynésie.

Les 3 catégories (minimes, cadets et juniors) en compétition se distinguent à la couleur de leur maillot. De Paopao à Temae, ils s’illustrent sur 9 étapes de 3 à 6 km, pour une distance totale de 42 km avec changement d’équipage à chaque étape.

La 3e étape est un contre-la-montre de 4 km 400, de Papetoai à Tiahura. Des derniers aux premiers, les va’a s’élancent chacun à leur tour. Le lycée Papara est le grand favori. Il part dernier et dépasse le lycée Saint-Joseph de Punaauia. Papara maintient sa première place au classement à l’issue de la 3e étape. La Team de Punaauia conserve sa 2e place et compte bien se battre jusqu’au bout. Les 36 équipages enchaînent les 6 étapes restantes, de Tiahura à Temae.

Les minimes de Bora Bora, les cadets de Rurutu et les juniors du lycée Papara terminent grands vainqueurs de la Aimeho Race 2023.