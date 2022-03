Le cercle des nageurs de Polynésie se prépare pour Brest

Ils sont âgés de 12 à 14 ans et le fenua mise sur eux pour les jeux du Pacifique de 2027. Du 8 au 20 avril, ils seront en immersion dans les bassins de l’hexagone. A la fin du séjour, ils seront alignés dans une compétition à Brest. “Le but, c’est de trouver un peu plus de concurrence”, explique Solène Ray, entraineur au CNP. “Ils ont l’habitude de nager avec les mêmes nageurs, dans les mêmes piscines”.

La plupart de ces nageurs évoluent dans la section sportive du collège Anne-Marie Javouhey. Rohutu, lui, pratique la natation depuis 8 ans. Ambitieux, le jeune athlète voit très loin : “c’est la première fois que je quitte Tahiti. Je viens de Raiatea et je suis venu ici pour la natation. Je veux devenir champion de France en 50m dos”.

Originaire de Raiatea, Rohutu veut devenir champion de France de natation (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Vendredi 18 mars, le club organise le défi « 20 minutes » au bassin de Tipaerui. Le principe est simple : faire le plus de longueurs possibles en 20 minutes. Pendant leurs courses, les nageurs pourront être parrainés en ligne. “Les gens peuvent sponsoriser les nageurs à hauteur d’une certaine somme par longueur. Ce qui, à la fin, fera un peu diminuer le coût du déplacement”, détaille Solène Ray. “On peut faire une promesse de dons sur un des nageurs et après, une fois que le défi sera passé, on donnera le résultat et le nombre de longueurs qu’ils auront effectuées”.

Le Cercle des nageurs de Polynésie a déjà en ligne de mire les jeux du Pacifique de 2027 qui se disputeront au fenua. Ce stage en métropole permettra de préparer ces jeunes pépites, qui affronteront des adversaires d’un autre niveau à Brest.

