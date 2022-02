L’AS Pirae s’incline 4-1 face à Al Jazira

Pour la première participation d’un club tahitien à la Coupe du Monde des clubs champions, l’AS Pirae a chuté face au club du pays hôte, Al Jazira. C’est à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis que ce tournoi réunissant les vainqueurs de la ligue des champions des différentes confédérations se déroule du 3 au 12 février.

3-0 à la mi-temps

C’est sur une pelouse magnifique que les orange de Pirae ont affronté les professionnels de Al Jazira (à 6h30 heure de Tahiti) dans le premier match du tournoi. Trop timide en première mi-temps, les hommes de Naea Bennett ont beaucoup subi. Avec une possession de balle de 70%, les Emiratis vont dès l’entame étouffer les Tahitiens avec un premier but à la 5’ de jeu par Alamari sur une belle remise en retrait. À la 25’ de jeu, Al Hashmi vient inscrire un deuxième but de la tête pour porter le score à 2 à 0. Juste avant la pause, c’est le défenseur serbe Kosanovic sur coup franc, qui vient tromper Teva Durot pour le 3 à 0. À noter que Al Jazira se voit refuser 2 buts dans cette première période.

Une 2e période plus engagée

C’est un autre visage que Pirae va montrer dans le second acte. Plus impliquée dans les duels, et plus confiant dans l’animation offensive, l’équipe de Pirae se procure quelques occasions. Sur un centre de Sylva Graglia, entré à la pause, le défenseur émiratis Mohammed trompe son propre gardien. Pirae revient à 3 buts à 1. On se met à rêver à un retour chez les supporters orange, mais la différence de niveau fait son œuvre et à l’heure de jeu, l’international malien Diaby aggrave le score d’un superbe enroulé du pied gauche pour le 4e buts à 1. Avec 3 buts d’avance, Al Jazira va gérer la fin de match, puisque le club émirati devra affronter le champion de la zone Asie, Al Hilal le 6 février prochain.

Une défaite, mais une expérience exceptionnelle

Quand on est compétiteur, comme le sont tous les joueurs de Pirae, la défaite est toujours difficile. Mais les champions de Tahiti n’ont pas à rougir de leur prestation. Cette Coupe du Monde des clubs champions réunit les meilleurs clubs, et l’équipe amateur de Pirae est à sa place. L’expérience du haut niveau reste le meilleur moyen de progresser. Ce déplacement à Abu Dhabi restera pour tous les joueurs et le staff de Pirae une référence. Nous souhaitons un bon retour à toute la délégation de l’AS Pirae.

