L’AFD verse une subvention de 3,6 millions à l’association Tep Vaa Challenge Vohi Concept

Ce projet est financé par l’AFD à hauteur de 3,6 millions de francs dans le cadre de l’enveloppe de 8,4 millions abondée par le fonds de dotation Paris 2024, indique un communiqué de l’AFD. « Ce fonds a pour objectif de faire vivre les Jeux Olympiques et Paralympiques au-delà de 2024, en maximisant les bénéfices durables de l’évènement et en renforçant le rôle du sport dans des domaines tels que la santé, l’éducation, l’égalité, l’inclusion, la solidarité et l’environnement ».

« La signature a permis de rassembler à cette occasion la Mission d’appui technique jeunesse et sport, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en présence de Nahema Temarii, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance ».

Les autres lauréats ont eu l’occasion de faire un point sur l’avancée de leurs projets. Il s’agit de la Fédération polynésienne de kayak surfski, et de la Fédération tahitienne de natation, porteuse, elle, de deux programmes.