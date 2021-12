La team Tahitian Wolf se prépare pour le Wodapalooza CrossFit Festival

Après la team Nahiti Bro, c’est au tour de la team Tahitian Wolf de se préparer à la Wodapalooza CrossFit Festival. Cela fait quatre mois, à raison de deux entraînements par jour et six jours par semaine, que Toriki Demont, Putoru Nanaia et Mickaël Galera s’entraînent d’arrache-pied. Si Putoru et Mickaël ont déjà participé à cette compétition en 2019, c’est une première pour Toriki : “Je me sens encore petit face à Putoru et Mickaël. Ils m’impressionnent ! Quand j’ai commencé le CrossFit il y a 4 ans, je rêvais d’être avec eux, de pouvoir être dans une compétition avec eux. Aujourd’hui, c’est une étape pour moi”.

Les trois copains de Tipaerui ont décidé de participer à cette compétition en équipe et dans la catégorie “Intermédiaire”. Pour eux, la cohésion sera la clef du succès. “En individuel, tu vas gérer ton temps par rapport à ton niveau, alors qu’en équipe, on n’a pas forcément les mêmes niveaux, donc on est obligés d’être synchro ensemble, ne pas trop pousser pour pas que l’autre soit trop fatigué… C’est un travail en équipe, comme le va’a” déclare Putoru.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Pour participer à la Wodapalooza, la team Tahitian Wolf a dû passer par la case qualification. Nos aito ont su s’illustrer puisque sur les 430 équipes ayant tenté d’obtenir leur ticket pour la compétition, ils ont terminé cinquième. “La dernière fois quand on est partis, c’était la découverte. C’était la première fois qu’on partait à l’étranger, qu’on participait à une compétition internationale. C’était difficile. On n’avait pas de moyens. Cette année, on vise le podium, c’est notre objectif” indique Mickaël.

Et la team Tahitian Wolf ne se déplacera pas seule au mois de janvier, puisqu’une sociétaire de leur salle d’entraînement, Noélanie Dufour, participera également à la fête. Pour cette jeune athlète, l’important est avant tout de se faire plaisir : ” Je n’ai encore jamais fait de compétition et encore moins à l’étranger, mais je suis rassurée parce qu’on est plusieurs d’ici à partir. Je participe en ‘débutante’, mais j’appréhende quand même parce que je sais que le niveau est élevé là-bas”.

Départ pour nos athlètes le 10 janvier prochain, direction Miami. Au total, ils seront 7 athlètes du fenua à participer à la prestigieuse compétition qui se tiendra du 13 au 16 janvier 2022.