Dans ce championnat qui s’apparente à une Coupe du Monde de la discipline, les Tahitiens ont encore tiré leur épingle du jeu, lors de la 4ᵉ journée de compétition. L’équipage conduit par Teva Plichart a obtenu la seconde place de la manche du jour dont les points comptaient double. En terminant second de leur groupe, au classement général, derrière la Hongrie, avec un total de 15 points, les « Black Pearls » sont qualifiés pour les 8e de finales.

Les Tahitiens entrent dans la cour des grands, car, parmi les équipages en lice, figurent certains des plus beaux palmarès de la course à voiles. Loïck Peyron (entre autres vainqueur de la Route du Rhum) est le capitaine de la team France. Celui des Etats-Unis, Paul Cayard, a été plusieurs fois finaliste de la prestigieuse Coupe de l’America et celui de l’Australie, John Bertrand, a été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques.

Pas de quoi impressionner les « Black Pearls » qui poursuivent leur aventure dans la compétition. Rendez-vous en 8e.